InícioEsportes
Esportes

Hansi Flick admite superioridade do PSG em derrota do Barcelona

Hansi Flick na derrota do Barcelona para o PSG na fase de liga da Champions

Hansi Flick na derrota do Barcelona para o PSG na fase de liga da Champions - (crédito: Foto: Víctor Salgado / FC Barcelona)
Hansi Flick na derrota do Barcelona para o PSG na fase de liga da Champions - (crédito: Foto: Víctor Salgado / FC Barcelona)

Hansi Flick lamentou a derrota do Barcelona para o PSG, por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, 1º de outubro, pela 2ª rodada da fase de liga da Champions. O treinador reconheceu que o time francês, atual campeão europeu, soube reagir ao gol inicial de Ferrán Torres e acabou levando a melhor.

“Fizemos um bom primeiro tempo, melhor que a segunda etapa, mas não estivemos no nosso nível ideal. O PSG mereceu a vitória”, afirmou o alemão.

Questionado sobre atuações individuais, Hansi Flick preferiu não destacar nomes.

“O mais importante é o coletivo”, disse.

Mesmo assim, ele ressaltou o desgaste de seus principais meio-campistas.

“A disputa no meio foi muito intensa. Pedri e Frenkie (De Jong) vêm jogando muitos minutos, e para nós é fundamental que estejam descansados”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 01/10/2025 19:44
    x