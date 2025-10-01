Hansi Flick admite superioridade do PSG em derrota do Barcelona

Hansi Flick na derrota do Barcelona para o PSG na fase de liga da Champions - (crédito: Foto: Víctor Salgado / FC Barcelona)

Hansi Flick lamentou a derrota do Barcelona para o PSG, por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, 1º de outubro, pela 2ª rodada da fase de liga da Champions. O treinador reconheceu que o time francês, atual campeão europeu, soube reagir ao gol inicial de Ferrán Torres e acabou levando a melhor.

“Fizemos um bom primeiro tempo, melhor que a segunda etapa, mas não estivemos no nosso nível ideal. O PSG mereceu a vitória”, afirmou o alemão.

Questionado sobre atuações individuais, Hansi Flick preferiu não destacar nomes.

“O mais importante é o coletivo”, disse.

Tough result, but heads up, lads — we keep pushing. ???? pic.twitter.com/uJqfjBkHJN — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 1, 2025

Mesmo assim, ele ressaltou o desgaste de seus principais meio-campistas.

“A disputa no meio foi muito intensa. Pedri e Frenkie (De Jong) vêm jogando muitos minutos, e para nós é fundamental que estejam descansados”, concluiu.

