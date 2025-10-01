Ancelotti acredita em ‘briga difícil’ na partida entre Botafogo e Bahia

Ancelotti acredita que jogo contra o Bahia é divisor de águas, mas será difícil - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

Com Botafogo e Bahia empatados na tabela do Brasileirão, a disputa da noite desta quarta-feira (1), no Estádio Nilton Santos promete ser decisiva. O confronto ganhou ainda mais peso após o empate entre Mirassol e Red Bull Bragantino, que deixou aberta a luta por uma vaga no G-4 da competição.

As duas equipes somam 40 pontos. O Botafogo ocupa a quinta colocação, enquanto o Bahia aparece em sexto. Por isso, o duelo direto pode mudar o rumo da briga pela Libertadores no Brasileirão.

“É um jogo importante na briga pela Libertadores. Estamos focados no jogo, nos preparamos bem. Vai ser um jogo decidido nos mínimos detalhes. Será um jogo equilibrado e temos muitas equipes na briga pela Libertadores, vai ser uma briga difícil e interessante até o final, mas temos que começar a ganhar jogos, porque isso é importante”, afirmou o técnico Davide Ancelotti, em entrevista ao canal Premiere.

Para enfrentar o Bahia, o Botafogo deve iniciar a partida com Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas, Newton e Savarino; Santi Rodríguez, Arthur Cabral e Jeffinho.

A transmissão ao vivo de Botafogo x Bahia pelo Brasileirão será feita pelo Jogada 10, no canal A Voz do Esporte.

