John Kennedy define como ‘descuido’ gol que Fluminense sofreu no fim

Autor do segundo gol do Fluminense no empate em 2 a 2 com o Sport, nesta quarta-feira (1), o atacante John Kennedy definiu o tento que o Tricolor sofreu no último minuto da partida na Ilha do Retiro. Assim, aos seus olhos, foi um “descuido” do Tricolor.

Com o tropeço, o Fluminense desperdiçou a chance de engatar a terceira vitória seguida no Brasileirão e de se aproximar ainda mais do G6. No entanto, o Tricolor segue próximo e com apenas 24 jogos – a rodada em curso é a 26. Vale lembrar ainda que a igualdade simboliza também que o técnico Luis Zubeldía segue invicto no comando do time: um empate e uma vitória. O duelo marcou ainda o primeiro gol de JK neste retorno ao Flu.

“Acho que foi um descuido nosso, mas acontece, não pode haver esses descuidos sempre, mas aconteceu, não tem como voltar atrás. Saímos, pontuamos, e agora é focar, se adaptar ao trabalho do novo treinador. Acho que quando se troca um treinador é uma oportunidade nova para todo mundo, mas 50/50, no dia a dia vem treinando forte, especialmente eu, hoje ele me deu oportunidade e creio que entrei bem”, destacou John Kennedy em entrevista ao “Premiere”.

Com o resultado, o Fluminense está em sétimo, com 35 pontos, mas apenas 24 pontos. Já o Leão segue em último, com um pé e meio na Série B de 2026, afinal tem apenas 15 pontos. No sábado (4), o Tricolor recebe o Atlético, às 18h30, enquanto o Sport visita o Cruzeiro no domingo (5), às 20h30.

