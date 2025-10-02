Arias, ex-Fluminense, busca subir de produção no Wolves: “Minha melhor versão está chegando”

Ídolo do Fluminense, Jhon Arias ainda não conseguiu ter o mesmo desempenho no futebol inglês. Afinal, o colombiano está em processo de adaptação e tenta reencontrar seu melhor futebol com a camisa do Wolverhampton. Assim, o jogador teve seu melhor desempenho no empate com o Tottenham, no último domingo (28), mas sabe que ainda está longe do ideal.

“Eu me senti bem. Me senti melhor com a equipe, com as ideias do técnico. Acho que a minha melhor versão está chegando e isso é importante para mim. Na última semana, me senti melhor jogando com os meus companheiros, com a liga. É um campeonato diferente, então ainda estou trabalhando para ser melhor, para ter atuações melhores e poder ajudar a minha equipe”, disse.

Além disso, o atleta acredita que a intensidade das partidas são diferentes em comparação ao Brasil, assim como o ritmo de jogo. Ele, então, ainda tenta encontrar a posição mais confortável para deslanchar em solo inglês.

“No Brasil, eu jogava mais por fora, como um ponta, mas na seleção eu jogava por dentro, pelo meio. Para mim, é a mesma coisa, é bom. Claro que para mim é mais familiar jogar por fora”, completou.

Por fim, até o momento, Arias ainda não participou de gols em jogos oficiais com a camisa do Wolverhampton. Contratado em julho, o colombiano estufou a rede apenas no amistoso com o Girona, da Espanha, e chegou ao clube por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões), vindo do Tricolor.

