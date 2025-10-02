Telles projeta duas semanas para voltar a treinar pelo Botafogo

Lateral-esquerdo titular do Botafogo, Alex Telles desfalcará o Botafogo por, pelo menos, mais duas semanas. Esta é a previsão de tempo que o próprio defensor estipula para voltar a treinar com os companheiros, no Espaço Lonier. A informação é do “Canal Premiere”. O defensor foi acometido por dores crônicas no joelho esquerdo.

O local do incômodo não é o mesmo que Telles operou após a grave lesão na Copa do Mundo de 2022.

Neste cenário, Telles não enfrenta o Inter, no sábado (4), no Beira-Rio, pela rodada 27 do Campeonato Brasileiro. No prognóstico mais otimista, ele enfrenta o Flamengo, no dia 15 de outubro, após a Data Fifa, no Estádio Nilton Santos, pela jornada seguinte da mesma competição nacional.

Aliás, o técnico Davide Ancelotti não terá nenhum lateral-esquerdo de origem para visitar o Colorado. Afinal, Cuiabano está suspenso, com Telles e Marçal fora de ação por contusão. O segundo ainda passará por exames. Os dois últimos ficaram fora da vitória do Botafogo sobre o Bahia por 2 a 1, nesta quarta-feira (1), no Estádio Nilton Santos.

O Botafogo é o quarto lugar do Brasileiro, somando 43 pontos. Estaria na fase de grupos da Copa Libertadores se o Brasileirão terminasse hoje.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.