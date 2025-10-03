Apesar do empate, Filipe Luís elogia intensidade de Flamengo e Cruzeiro: “Nível europeu”

O Flamengo tinha tudo para aumentar a distância na liderança do Brasileirão diante de um adversário direto na briga pelo título, contudo, o empate sem gols no Maracanã prevaleceu.

Apesar das melhores chances de gols terem sido do Cruzeiro, o Rubro-Negro foi quem ditou o ritmo da partida, mas também não viveu uma noite feliz para converter o volume em bolas na rede adversária.

Após a partida, o técnico Filipe Luís lamentou a chance perdida de abrir distância para um rival direto, mas elogiou a intensidade aplicada pelas duas equipes no Maracanã.

“Foi um prêmio viver um jogo deste nível. Jogo altamente tático, estudado. Muito intenso, na intensidade europeia. De primeiro contra segundo até então. Altíssimo nível e a balança pode pender para os dois lados. Hoje foi um resultado absurdamente normal, era o primeiro contra o segundo. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. O Campeonato é longo, são 38 rodadas, e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada”, disse Filipe Luís.

Mesmo com os elogios para o nível da partida, o técnico do Flamengo mais uma vez lamentou a oportunidade perdida de somar pontos importantes na briga pelo título brasileiro.

“É verdade que se o Palmeiras vencer o jogo que falta estará empatado em pontos conosco. Mas existem muitos jogos pela frente, e o que temos que dizer é: estamos na briga. A primeira fase do returno, os primeiros nove jogos são complicados, estamos melhor nesse momento do que estávamos no primeiro turno, três pontos a mais, nessa primeira metade do returno”, pontuou o treinador, que complementou:

“Temos o confronto direto contra o Palmeiras, o Palmeiras joga contra o Cruzeiro, temos jogos difíceis, eles têm jogos difíceis, é o campeonato mais competitivo do mundo e vai ganhar o que for mais regular no final e for a melhor equipe no final das contas. Por isso, é pé no chão, é humildade, é continuar trabalhando e tentar ser campeão”.

O próximo compromisso do Flamengo é no próximo domingo, fora de casa, diante do Bahia, na Fonte Nova, às 18h30.

