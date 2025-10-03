Flamengo x Cruzeiro registra recorde de público entre clubes no novo Maracanã

O empate, sem gols, entre Flamengo e Cruzeiro, nesta quinta-feira (2), registrou o maior público de jogos entre clubes do novo Maracanã, desde a reinauguração de 2013 para a Copa do Mundo do ano seguinte. Assim, o confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro teve 67,8 mil pagantes, 72,5 mil presentes e uma renda de R$ 5,8 milhões. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o antigo recorde era no triunfo rubro-negro sobre o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores 2025. Na época, o estádio recebeu 66,7 mil pagantes e 71,9 mil presentes, com uma renda de R$ 6,6 milhões.

Em campo, o Flamengo tinha a chance de aumentar a distância para a Raposa, porém não conseguiu estufar a rede. A equipe mineira, por sua vez, tentava colar de vez no adversário e embolar a luta pelo título, entretanto com o resultado, quem encostou foi o Palmeiras.

Nesse sentido, o Alviverde assumiu a segunda colocação ,com 52 pontos, três a menos que o time da Gávea. Além disso, os comandados do técnico Abel Ferreira têm um jogo a menos e podem assumir a liderança no número de vitórias.

Por fim, na próxima rodada, o Flamengo visita o Bahia, no domingo (5), às 18h30 (de Brasília), na Fonte Nova. Já o Cruzeiro recebe o lanterna Sport, também no domingo (5), às 20h30 (de Brasília).

Maiores públicos entre clubes no Novo Maracanã

1 – Flamengo 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão 2025 – Pagantes: 67.873 / Presentes: 72.565

2 – Flamengo 2 x 1 Estudiantes – Libertadores 2025 – Pagantes: 65.739 / Presentes: 71.977

3 – Flamengo 1 x 0 Independiente del Valle – Recopa 2023 – Pagantes: 65.739 / Presentes: 71.411

4 – Flamengo 0 x 0 Palmeiras – Brasileirão 2022 – Pagantes: 64.813 / Presentes: 69.997

5 – Flamengo 3 x 0 Independiente del Valle – Recopa 2020 – Pagantes: 64.504 / Presentes: 69.986

6 – Flamengo 5 x 0 Grêmio – Libertadores 2019 – Pagantes: 63.409 / Presentes: 69.981

7 – Flamengo 1 x 1 Athletico – Copa do Brasil 2019 – Pagantes: 64.844 / Presentes: 69.980

8 – Flamengo 2 x 0 Fluminense – Copa do Brasil 2023 – Pagantes: 64.787 / Presentes: 69.978

9 – Flamengo 1 x 1 CSA – Brasileirão 2019 – Pagantes: 65.649 / Presentes: 69.846

10 – Fluminense 1 x 1 Flamengo – Carioca 2022 – Pagantes: 64.709 / Presentes: 69.760

