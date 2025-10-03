Internacional assume a “lanterninha” do returno do Brasileirão

O Internacional atingiu mais um feito negativo no Brasileirão ao término da 26ª rodada. O time ocupa a última colocação do segundo turno após o empate com o Corinthians e o triunfo do Vitória sobre o Ceará.

Em sete rodadas na segunda parte da competição, os gaúchos têm apenas cinco pontos – a única vitória do Inter no returno, aliás, foi sobre o Fortaleza, no Beira-Rio. No geral, a equipe gaúcha se encontra na 15ª colocação, com 29 pontos, a quatro da zona de rebaixamento.

Para efeito comparativo, o Internacional, nos primeiros sete jogos do turno, somou nove pontos, com duas vitórias, três empates e duas derrotas., aproveitamento de 38%.

O Internacional apresenta um aproveitamento de 23,8%, que evidencia a crise que o time passa no campeonato. No segundo turno, o Colorado marcou sete gols e sofreu 15. Assim, a sequência negativa, antes mesmo do fim da primeira parte do campeonato provocou a demissão do técnico Roger Machado.

Fase ruim há mais de dois meses

Nos últimos dois meses, o time fez 11 partidas, com apenas duas vitórias, um empate e oito derrotas. A partir da contratação do treinador Ramón Díaz, o Inter empatou duas vezes, com Juventude e Corinthians.

Pela proximidade da zona de rebaixamento, a torcida se preocupa com a queda. No atual cenário, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade é de 16,7%.

O Inter volta a campo no sábado (4), contra o Botafogo, pela 27ª rodada do Brasileirão, às 18h30, no Beira-Rio.

Análise das falhas do Internacional

Apesar do pouco tempo no Colorado, a nova comissão técnica já emitiu um diagnóstico de quais são os principais problemas e motivos para a queda de desempenho. Ramón Díaz e Emiliano citam a dificuldade criativa do time em criar chances claras de marcar.

Simultaneamente, o Inter não consegue compensar com a eficiência nas finalizações. Pelo contrário, o Internacional peca neste fundamento nas poucas oportunidades e o comandante frisa a necessidade de aperfeiçoamento.

A falta de confiança e o psicológico abalado pelo momento turbulento também interferem. Outro aspecto são as novas imposições físicas do método de trabalho, que causam um impasse no processo de adequação dos jogadores. Emiliano e Ramón Díaz entendem que o motivo principal é a maior intensidade em comparação a forma de trabalho de Roger Machado.

A bola aérea defensiva, inclusive, é mais um ponto a se corrigir, já que nos quatro embates de setembro, o time sofreu quatro gols em três nesta situação. No empate contra o Juventude, o Colorado também chegou a sofrer um gol neste tipo de jogada. No entanto, o VAR interveio e anulou por impedimento na origem do lance.

Classificação do returno do Brasileirão

Palmeiras – 16 pontos Flamengo – 15 Mirassol – 14 Cruzeiro – 14 Botafogo – 12 Grêmio – 12 Vasco – 11 Fluminense – 11 São Paulo – 10 Bahia – 10 Ceará – 9 Corinthians – 8 Vitória – 7 Santos – 7 Fortaleza – 6 Bragantino – 6 Sport – 6 Juventude – 6 Atlético-MG – 5 Internacional – 5

