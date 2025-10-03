Grêmio tenta superar extensa lista de baixas para vencer o Bragantino

O Grêmio se dedica para evitar que a longa lista de desfalques atrapalhe sua preparação e desempenho no último jogo antes da paralisação para a Data Fifa, que ocorrerá em outubro. Mesmo com as 11 ausências, o time se apoia na sequência de quatro partidas de invencibilidade e o rendimento como visitante no returno contra o Bragantino. A prioridade é chegar ao período sem jogos no mês ainda com chances de brigar por uma vaga na Libertadores.

Portanto, a invencibilidade fora de casa na segunda parte do torneio se torna um trunfo. Afinal, o embate com o Massa Bruta, neste sábado (4), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro será em Bragança Paulista. O cenário adverso para o Tricolor gaúcho vai desde o goleiro Tiago Volpi até o centroavante Carlos Vinicius.

Inclusive, a dupla foi decisiva na vitória, de virada, no Gre-Nal, assim como o meio-campista Willian, outra baixa. Situação que escancara a dificuldade que o Grêmio terá que enfrentar. O atacante Alysson que viajou para o período de dois compromissos em São Paulo também passa a ser um desfalque para o duelo contra o Bragantino. Mão por contusão como os companheiros, mas ele vai cumprir suspensão, pois recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Santos.

Possíveis mudanças no time

Em contrapartida, o técnico Mano Menezes provavelmente terá os retornos do zagueiro Kannemann e do lateral-direito Marcos Rocha. A dupla não esteve entre os relacionados contra o Peixe, pois a comissão técnica decidiu poupá-los.

Por sinal, na última quinta-feira (2), houve a incorporação do lateral-esquerdo Enzo e o zagueiro Viery à delegação que já estava em São Paulo. Com isso, os dois participam do treino com o restante do grupo, nesta sexta-feira (3), no CT do Corinthians.

A baixa de Alysson deve provocar pelo menos três modificações no time titular contra o Bragantino, além dos provável retorno de Kannemann e Marcos Rocha aos 11 iniciais. Amuzu é uma alternativa para começar o jogo pelo destaque contra o Vitória. Outras opções são Cristaldo e Riquelme.

