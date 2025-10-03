Empenhada! Virgínia já desembolsou mais de R$ 100 mil em affair com Vini Jr

Virginia Fonseca tem se esforçado para fazer a sua relação com Vini Jr acontecer. A influenciadora desembolsou cerca de R$100 mil e embarcou três vezes para Madrid – onde o jogador mora, no último mês. Ela é apontada como affair do atacante desde maio.

Na primeira viagem, Virginia embarcou com os amigos Hebert Gomes, Lucas Guedez, Rafa Uccmann, Nikolas Miguel e Duda Freire para Madrid. Eles embarcaram no jatinho da influenciadora avaliado em R$1,8 milhões.

Aliás, foi quando eles pousaram na Espanha que as especulações de affair entre Vini e Virginia aumentaram. Afinal, a influenciadora visitou o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid e também curtiu um passeio de barco em Marbella na companhia de Vini antes de voltar para o Brasil. Assim, a empresária gastou cerca de R$ 35 mil só com combustível.

Durante sua segunda passagem por Madrid no mês passado, Virginia se hospedou na casa do jogador. Apesar de tentar disfarçar durante seus vídeos, detalhes da casa onde estava eram bem parecidos com a casa de Vini.

Por fim, nesta terceira viagem, Virginia faz seus vídeos da rotina sem esconder que está na mansão do jogador. Dessa forma, ela chegou a gravar conteúdo de sua marca de cosméticos no closet dele e também treinou na academia, que é personalizada. Além disso, mostrou que estava na companhia de Tainá Castro, esposa de Éder Militão – que joga com Vini no Real Madrid – para treinar.

Nas duas últimas viagens Virginia foi de voo comercial, na classe executiva, portanto, a influenciadora gastou mais de 20h contando a ida e volta, além de desembolsar quase R$ 60 mil de passagem.

Virginia e Vini Jr

Virginia e Vini Jr começaram uma troca de curtidas nas redes sociais após a influenciadora ficar solteira, em maio. Já em julho, ela compareceu ao aniversário do jogador. Ele celebrou seus 25 anos com uma festa que durou dois dias em julho, no Sítio Lajedo, na Zona Oeste do Rio. Sem registros, já que o evento contou com rígido controle do uso de celulares.

No entanto, a colunista Fábia Oliveira revelou que os dois curtiram a celebração em clima de proximidade. De acordo com uma fonte presente ao evento, Fonseca chegou ao local por um acesso diferente dos demais convidados e permaneceu em uma área reservada. Ela estava acompanhada de Vini numa área descrita pouco iluminada, próxima à pérgola da piscina.

De lá para cá, no entanto, têm se intensificado a cada nova interação da dupla — por meio de likes, presença em live ou presente misterioso. No início de agosto, Virginia recebeu um buquê de flores vermelhas avaliado em quase R$ 20 mil, mas manteve a identidade do remetente em sigilo. Além disso, a influenciadora tem se hospedado na casa de Vini Jr durante suas viagens para Madrid e também já saiu de casal com o jogador. Nessa semana, eles jantaram com Éder Militão e sua esposa Tainá Castro.

