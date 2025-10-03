Flamengo terá desfalques contra o Bahia; veja escalação

O Flamengo terá alguns desfalques para a partida contra o Bahia, neste domingo, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 26ª rodada do Brasileirão. O técnico Filipe Luís precisará fazer alterações na equipe por conta de suspensões e também pode rodar jogadores pela maratona de jogos.

O zagueiro Léo Pereira e o lateral-esquerdo Alex Sandro estão suspensos por causa do terceiro cartão amarelo na partida contra o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Por isso, o Fla deve ter Danilo e Ayrton Lucas como titulares na Arena Fonte Nova.

Além disso, o técnico Filipe Luís pode poupar alguns atletas pela sequência de jogos no Brasileirão. Por jogar de três em três dias, o treinador tenta preservar ao máximo os atletas.

A provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Saúl (De la Cruz), Jorginho e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.

Depois do empate, o Flamengo se reapresentou na tarde desta sexta-feira no Ninho do Urubu. O único treino com o grupo completo será no sábado pela manhã. Em seguida, a delegação embarca para Salvador. Por fim, o Flamengo ocupa a liderança da competição, com 55 pontos, e busca aumentar a distância.

