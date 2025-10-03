Após empate com o Flamengo, Cruzeiro se prepara para enfrentar o Sport

Após o empate sem gols contra o Flamengo, na última quinta-feira (2), no Maracanã, o Cruzeiro já está de olho no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Dessa forma, iniciou na manhã desta sexta (3) a preparação para enfrentar o Sport.

Assim, os jogadores que estiveram a maior parte do tempo em campo contra o Rubro-Negro realizaram trabalhos físicos. Por outro lado, os atletas que não jogaram foram a campo na Toca da Raposa II. Já Wanderson, que foi desfalque no último jogo, também não participou do trabalho com bola e fez atividades internas.

Jonathan Jesus e Bolasie podem voltar a ser opções para o técnico Leonardo Jardim. A dupla, que desfalcou a equipe no jogo contra o Flamengo por problemas no joelho, realizou trabalhos parciais no gramado. No entanto, o lateral-direito Fagner segue fora. Ele se recupera de fratura na fíbula da perna direita e faz a transição física.

Para o confronto contra o Leão, o técnico também não vai poder contar com o lateral William, o zagueiro Fabrício Bruno, o meia Lucas Romero e o atacante Kaio Jorge. Todos estão suspensos.

Cruzeiro e Sport se enfrentam no domingo (5), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, a torcida da Raposa já garantiu mais de 35 mil ingressos para o confronto. O clube mineiro é o atual terceiro colocado, com 51 pontos, enquanto o Leão segue na lanterna, com 15.

