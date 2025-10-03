Pantaleão, do Botafogo, passará por ressonância neste sábado

Zagueiro titular do Botafogo, Pantaleão deixou o campo com dores durante a vitória sobre o Bahia por 2 a 1, na última quarta-feira (1), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 26 do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (4), ele passará, então, por uma ressonância para saber a gravidade do inchaço no joelho esquerdo e se tem, de fato, uma lesão. A informação é do site “ge”.

No lance em questão, no segundo tempo, Pantaleão se chocou com o goleiro Ronaldo. Ele chegou a marcar para o Botafogo, mas estava impedido. Gabriel, ex-Volta Redonda, o substituiu até o fim do encontro.

Pantaleão está fora do embate contra o Internacional, neste fim de semana, no Beira-Rio, pela rodada 27 do Brasileirão. Gabriel segue no lugar da fera, formando dupla de zaga com Barboza. A outra opção é David Ricardo, já deslocado à lateral esquerda por conta das ausências de Telles, Marçal e Cuiabano. Os dois primeiros estão lesionados. O último, suspenso.

O beque soma 15 jogos pelo Botafogo até o momento. Ele chegou na metade do ano, antes do Super Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

