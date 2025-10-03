Bragantino x Grêmio: Onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Bragantino se enfrentam, neste sábado (04/10), pela 27ª rodada do Brasileirão, no estádio Municipal Cícero de Souza Marques - (crédito: Foto> Arte / Jogada10)

Grêmio e Bragantino medem forças neste sábado (04/10), às 18h30, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. As duas equipes passam por momento distintos, com o Massa Bruta em um jejum de vitórias. Por outro lado, Imortal emplacou uma sequência invicta. Os paulistas se encontram na nona colocação, com 33 pontos. Os gaúchos estão uma posição abaixo, com a mesma pontuação.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, a partir das 18h.

Como chega o Bragantino

O Massa Bruta passa por momento de instabilidade na temporada, já que soma apenas uma vitória em suas últimas 15 partidas, levando em consideração o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Inclusive, a equipe não conquista um resultado positivo há cinco compromissos.

O técnico Fernando Seabra terá com os retornos dos meio-campistas Fabinho e Jhon Jhon, que cumpriram suspensão no empate com o Mirassol. O atacante Eduardo Sasha, que virou dúvida por incômodos musculares, também tem chances de voltar a ter condições de atuar.

Como chega o Grêmio

O Tricolor gaúcho vem de duas vitórias e dois empates no Brasileirão, conseguiu uma reação e se afastou da zona de rebaixamento. Assim, houve uma mudança de perspectiva e a missão passou a ser tentar garantir a classificação para a próxima Libertadores.

O técnico Mano Menezes provavelmente voltará a utilizar o zagueiro Kannemann e o lateral-direito Marcos Rocha entre os titulares. A comissão técnica preferiu poupar a dupla por incômodos musculares e desgaste físico. Outra mudança também deve ser a entrada do atacante Amuzu no lugar de Alysson. Afinal, o camisa 47 irá cumprir suspensão automática. A lista de desfalques por contusão é extensa e conta com 11 jogadores no departamento médico.

BRAGANTINO X GRÊMIO

27°rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 04/10/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra

GRÊMIO: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur, Pavón, Edenilson e Amuzu (Riquelme ou Cristaldo); André Henrique. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Andrey Luiz De Freitas (PR).

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook