InícioEsportes
Esportes

Corinthians x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Timão recebe a sensação do Campeonato Brasileiro

Timão recebe a sensação do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)
Timão recebe a sensação do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)

A noite de sábado de Brasileirão marca um duelo entre paulistas na Neo Química Arena. O Corinthians recebe o Mirassol, às 21h (de Brasília), pela 27ª rodada. O Timão quer voltar a vencer depois de três rodadas, enquanto o Leão quer seguir derrubando gigantes na sua campanha histórica.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar a partida, ao vivo, a partir de 19h30. Christopher Henrique já visou em suas redes sociais que narra a partida. Diogo Martin assume o microfone dos comentários. A reportagem, por sua vez, fica sob a incumbência de Luiz Gaspar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 04/10/2025 09:07
    SIGA
    x