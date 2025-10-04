Corinthians x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

A noite de sábado de Brasileirão marca um duelo entre paulistas na Neo Química Arena. O Corinthians recebe o Mirassol, às 21h (de Brasília), pela 27ª rodada. O Timão quer voltar a vencer depois de três rodadas, enquanto o Leão quer seguir derrubando gigantes na sua campanha histórica.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar a partida, ao vivo, a partir de 19h30. Christopher Henrique já visou em suas redes sociais que narra a partida. Diogo Martin assume o microfone dos comentários. A reportagem, por sua vez, fica sob a incumbência de Luiz Gaspar.

