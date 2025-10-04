Em alta no Fluminense, Thiago Silva projeta futuro e ida à Copa: “Fecharia com chave de ouro”

Thiago Silva viveu mais uma noite especial no Fluminense e na carreira ao alcançar, neste sábado (04), a marca de 200 partidas com a camisa tricolor. O momento notável fez com que o zagueiro fosse questionado, após a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, sobre uma possível convocação à Copa do Mundo de 2026.

Na saída de campo do Maracanã, o zagueiro ratificou seu posicionamento diante dos pedidos por sua convocação à Seleção. O experiente jogador, de 41 anos, reforçou que se sente preparado para “fechar com chave de ouro” com mais uma Copa do Mundo no currículo.

“Ele [Ancelotti] deixou em aberto dizendo que eu não preciso ser testado para a seleção. Deixei as portas abertas para contar com isso e, se não quiser, a vida segue. Estou valorizado, e uma Copa fecharia com chave de ouro. Passam coisas na cabeça, imagina ser campeão do mundo no último dia de contrato? E faço tudo com muito prazer e alegria”, declarou.

Marca histórica pelo Fluminense

Conforme mencionado, o defensor alcançou a marca de 200 jogos pelo clube em duas passagens distintas — a primeira entre 2006 e 2008, e a atual, iniciada em 2024. O feito ainda ficou marcado pela vitória com propriedade sobre o Atlético, com gols de Samuel Xavier, Serna e Keno.

O jogador ainda fez questão de destacar a importância do clube em sua carreira, mas também expôs incômodos físicos recentes e críticas externas que tem enfrentado. Após sentir desconforto na virilha no jogo anterior, optou por se recuperar com foco total para estar à disposição neste sábado (04).

“Estou bem, só que a gente conhece nosso corpo. Eu, mais do que nunca, no último jogo senti um desconforto e queria perder um jogo, não cinco. Foquei em casa, estive me recuperando. Tive um incômodo na virilha. Mas a gente começa a escutar um momento de coisa, e fico triste com a má informação”.

“Me cobro muito. Às vezes eu escuto coisas que não são legais. A cobrança não pode ser exposta; tem de ser nossa, que cobramos internamente. Somos comprometidos com a causa. Vínhamos fazendo jogos de altos e baixos, mas pedi uma grande atuação e conseguimos”, completou.

Triunfo dominante no Maracanã

O Fluminense construiu uma vitória consistente sobre o Atlético-MG e se recuperou na tabela do Brasileirão. Desde o início, a equipe carioca dominou as ações, teve controle da posse e criou as principais chances de gol. A partida inclusive terminou com gritos de “olé” das arquibancadas.

Com o resultado, o time de Zubeldía chegou aos 38 pontos e assumiu a sétima colocação — ultrapassando o São Paulo.

“Fizemos um grande jogo, um jogo completo e fiquei feliz. Uma marca expressiva para mim. Mais uma marca importante e me senti privilegiado, porque fazemos um trabalho que é nossa paixão. Nem sempre trabalhamos com o que gostamos. Não pedi vitória, mas atuação, e me senti privilegiado pela grande vitória do time”, celebrou Thiago.

