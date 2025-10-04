Barboza resume desempenho do Botafogo no Sul: “Não conseguimos nada”

Barboza tenta justificar derrota para o Internacional, no Rio Grande do Sul - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Zagueiro do Botafogo e uma das figuras mais emblemáticas do elenco alvinegro, o zagueiro Barboza resumiu a atuação do Glorioso na derrota para o Internacional por 2 a 0, neste sábado (4), no Beira-Rio, pela rodada 27 do Campeonato Brasileiro.

“Não conseguimos nada. Muito chateado”, disse o beque argentino, em entrevista ao “SporTV”.

O camisa 20, em seguida, chamou a atenção do grupo para a sequência do Brasileirão e reta final da temporada.

“Precisamos estar mais focados. Isto é Série A do Campeonato Brasileiro”, bradou o xerife campeão brasileiro e continental em 2024.

Por fim, Barboza analisou como viu o Botafogo na queda para o Colorado, neste fim de semana, no Rio Grande do Sul.

“Primeiro tempo difícil de jogar. Pensamos em uma forma e tivemos que colocar em prática outra por conta da chuva. Levamos um gol cedo e não conseguimos jogar. Não finalizamos nenhuma jogada. No segundo tempo, levamos um gol em velocidade. Tentamos, mas estávamos longe um do outro”, afirmou o zagueiro.

O Botafogo volta a campo no dia 15 deste mês, após a Data Fifa, contra o Flamengo, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão. Com 43 pontos, o Glorioso briga por vaga na próxima Copa Libertadores.

