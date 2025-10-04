Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti observou algo recorrente no Glorioso. O abatimento da equipe ao sair atrás no marcador. Ou seja, a falta de reação diante do score negativo, algo que aconteceu neste sábado (4), na derrota para o Internacional por 2 a 0, no Beira-Rio, pela rodada 27 desta edição do Campeonato Brasileiro.

“Somos um time que, quando tem um placar negativo, não consegue jogar. Para nós, o jogo muda completamente. Quando temos o primeiro gol, nosso histórico é mais positivo. Vamos tentar, então, progredir, melhorando a nossa capacidade de adaptação e procurar mais continuidade”, explicou Ancelottinho.

Davide, em seguida, assumiu a responsabilidade pelo insucesso em Porto Alegre, principalmente pelas mudanças e tomadas de decisão na capital gaúcha.

“Faltou concentração no primeiro gol. Não nos adaptamos à chuva. O Internacional, que também é um time técnico, se adaptou melhor e, por isso, mereceu vencer. Troquei o sistema no intervalo e voltamos com um campo seco. Foi um erro. É minha responsabilidade”, admite o técnico italiano do Mais Tradicional.

O Botafogo volta a campo no dia 15 deste mês, após a Data Fifa, contra o Flamengo, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão. Com 43 pontos, o Glorioso briga por vaga na próxima Copa Libertadores.

“Precisamos de mais atenção nas faltas e nos cartões. Faltam muitos jogos. Seguimos na briga. Mas vai ser muito complicado”, acrescenta Davide.

