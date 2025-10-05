InícioEsportes
São Paulo x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Domingo é dia de Choque-Rei no Morumbis

Domingo é dia de Choque-Rei no Morumbis - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)
Domingo é dia de Choque-Rei no Morumbis - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)

Prepare o coração! O domingo (03) será de clássico na capital paulista! São Paulo e Palmeiras entram em campo para realizar o último Choque-Rei da temporada. A partida acontece no Morumbis, às 16h, válida pela 27ª rodada do Brasileirão.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite a partida, ao vivo, a partir de 14h30. Christian Rafael já anunciou em suas redes sociais que vai narrar o clássico. João Miguel Lotufo assume a responsabilidade de comentar o Choque-Rei. Bruno Nunes completa a equipe com suas ótimas reportagens.

