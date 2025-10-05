Bahia x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

neste domingo (05), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 27ª rodada do Brasileirão, Bahia e Flamengo duelam. O Tricolor ocupa a sexta posição, com 40 pontos, e busca se aproximar do G4. Do outro lado, o Rubro-Negro, líder da competição, mira os três pontos para tentar aumentar a distância para o vice-líder Palmeiras.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha as emoções da partida, ao vivo, a partir de 17h. Cesar Tavares é o cara para narrar o jogo. Ele terá o suporte de dois craques: o comentarista Leonardo Miazzo e o repórter André Bachá.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.