Cruzeiro x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Lanterna, em casa. Cruzeiro tem uma chance de ouro para sair com os três pontos - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)

No domingo (5), Cruzeiro e Sport se enfrentam, no Mineirão, às 20h30 (de Brasília), pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Em terceiro lugar na tabela, a Raposa segue em busca de diminuir a vantagem para o líder Flamengo. Por outro lado, o Leão está na lanterna da competição e tenta sobreviver.

A Voz do Esporte está de olho em tudo o que acontecer. Antes, durante e depois. Transmissão inicia às 19h. A equipe já está escalada. Eduardo Rizzati assume a narração. Deyvid Xavier comenta a partida e Raphael Almeida assegura as reportagens.

