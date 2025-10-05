InícioEsportes
Cruzeiro x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Lanterna, em casa. Cruzeiro tem uma chance de ouro para sair com os três pontos

Lanterna, em casa. Cruzeiro tem uma chance de ouro para sair com os três pontos - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)
Lanterna, em casa. Cruzeiro tem uma chance de ouro para sair com os três pontos - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)

No domingo (5), Cruzeiro e Sport se enfrentam, no Mineirão, às 20h30 (de Brasília), pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Em terceiro lugar na tabela, a Raposa segue em busca de diminuir a vantagem para o líder Flamengo. Por outro lado, o Leão está na lanterna da competição e tenta sobreviver.

A Voz do Esporte está de olho em tudo o que acontecer. Antes, durante e depois. Transmissão inicia às 19h. A equipe já está escalada. Eduardo Rizzati assume a narração. Deyvid Xavier comenta a partida e Raphael Almeida assegura as reportagens.

RJ
RJ

