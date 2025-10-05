“Juizada ruim, erro atrás de erro”, diz Neymar sobre a arbitragem do Choque-Rei

O atacante Neymar criticou a arbitragem brasileira neste domingo (05) mesmo sem entrar em campo. O craque do Santos comentou em uma publicação nas redes sociais sobre as polêmicas do clássico entre São Paulo e Palmeiras. O jogo, que terminou com a vitória do Verdão por 3 a 2, teve muitos lances questionados.

A manifestação de Neymar ocorreu em uma postagem do jogador de futsal Rodrigo Capita. O ídolo do Sorocaba publicou um vídeo questionando as decisões do árbitro Ramon Abatti Abel. O post, em suma, focava em um pênalti não marcado para o São Paulo e na não expulsão de um jogador do Palmeiras, quando o placar ainda era de 2 a 0 para o Tricolor.

“Juizada ruim, hein? (risos) Erro atrás de erro”, escreveu o jogador.

O comentário do craque santista, como era de se esperar, viralizou rapidamente. A crítica direta à “juizada”, termo informal para a equipe de arbitragem, repercutiu entre os torcedores. A opinião de Neymar, portanto, adicionou ainda mais polêmica ao debate sobre o nível da arbitragem no futebol brasileiro.

A partida, que foi válida pelo Brasileirão, terminou com uma virada histórica do Palmeiras. O São Paulo abriu 2 a 0, mas permitiu a reação do rival. Os lances polêmicos de arbitragem, contudo, foram o grande tema do pós-jogo. O diretor do São Paulo, Carlos Belmonte e o técnico Hernán Crespo, inclusive, também fizeram duras críticas em suas entrevistas.

