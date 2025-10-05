Herói do Vasco, GB revela previsão de Diniz: “Vai fazer o gol da vitória”

O domingo foi marcante para o Vasco e seus torcedores. Quem foi para São Januário viveu uma tarde de montanha russa de emoções, com duas viradas na partida contra o Vitória e o gol do triunfo por 4 a 3 sendo marcado aos 53 minutos do segundo tempo por GB.

Herói do jogo, GB revelou uma premonição de Fernando Diniz antes da sua entrada na partida – o jovem da base entrou na partida já nos acréscimos e foi o autor do gol da vitória.

“Ele falou que eu ia entrar e fazer o gol da vitória. Ia dar a vitória para o Vasco. Só agradecer o professor pela oportunidade”, revelou GB ao microfone da TV Globo.

Rayan também agradece Diniz

Autor de dois gols na vitória por 4 a 3, Rayan também fez questão de valorizar a confiança de Fernando Diniz. O atacante revelou o papo na hora de definir quem seria o batedor do pênalti marcado para o Vasco.

Ao microfone da TV Globo, Rayan revelou o apelido que Diniz costuma usar para falar com ele e a moral dada pelo treinador na hora da batida.

“Na hora que o juiz estava no VAR, a gente foi conversar com o Diniz. Ele sempre me chama de joia e perguntou: “Joia, tu tá confiante?”. Eu disse que sim e ele disse “então vamos ver lá”. Ele decidiu e pediu para eu bater. Na comemoração, eu o agradeci e deu tudo certo”, finalizou Rayan.

