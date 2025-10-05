Lautaro Díaz admite: “O Santos está devendo”

O atacante Lautaro Díaz não se “escondeu” e concedeu entrevista após derrota do Santos para o Ceará por 3 a 0, neste domingo (5), no Castelão. O resultado mantém o Peixe na porta do Z4 do Brasileirão, e o argentino admite: ele e os companheiros precisam melhorar.

“Sabemos que estamos devendo ao clube e à torcida. Estamos acreditando muito em nós, ainda temos a vontade de ir em frente. Hoje (domingo) não foi um bom jogo. Acho que faltou construir com mais determinação, chegar mais na área e finalizar mais. Nos outros jogos finalizamos mais. Hoje (domingo), faltou isso”, comentou Lautaro em entrevista à “Amazon Prime”.

Apesar da derrota e de não ter marcado, Lautaro Díaz foi um dos melhores do Santos no jogo. Emprestado pelo Cruzeiro até meados de 2026, o atacante de 27 anos mal chegou e já assumiu a titularidade, com dois gols e uma assistência em cinco jogos.

Dessa forma, ele é peça fundamental no time de Vojvoda, que volta a campo agora apenas após a Data-Fifa. Assim, recebe o Corinthians no próximo dia 15, na Vila Belmiro, às 20h30.

