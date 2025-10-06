Ex-árbitros criticam erros em São Paulo x Palmeiras: “Pênalti sonegado”

O Choque-Rei deste domingo se encerrou dentro de campo, mas os desdobramentos dele seguem à milhão. Depois de abrir 2 a 0 e tomar a virada do Palmeiras, o São Paulo ficou muito na bronca com o árbitro Ramon Abatti Abel por conta de erros consecutivos em lances capitais.

De acordo com o São Paulo – que chegou a publicar uma nota oficial repudiando Abatti Abel – foram pelo menos dois lances capitais de um pênalti não marcado e um cartão vermelho não aplicado a Andreas Pereira. E a reclamação do São Paulo foi corroborada pela opinião de especialistas do apito.

Carlos Eugênio Simon, ex-árbitro de futebol, utilizou suas redes sociais para falar sobre os erros crassos de Abatti Abel no Choque-Rei deste domingo.

“Teve um pênalti não marcado para a equipe do São Paulo. Allan escorrega e acaba acertando o Tapia, derrubando o jogador do São Paulo dentro da grande área. O árbitro não marcou, o VAR não interveio. Errou a arbitragem”, publicou Simon.

PC de Oliveira diz que pênalti foi sonegado

Além de Simon, outro ex-árbitro que se pronunciou foi PC de Oliveira. O comentarista de arbitragem da TV Globo não mediu palavras para falar do erro de Ramon Abatti Abel e do VAR de São Paulo x Palmeiras, afirmando que o Tricolor teve um pênalti sonegado.

“O Allan não tem a intenção, mas a regra não fala em intenção, mas em imprudência. Sem contar que ainda tem um impacto muito grande, porque o Tapia estava correndo em direção à bola. Foi um pênalti muito claro, que foi sonegado em campo, mas o VAR. com base nas imagens, deveria ter recomendado a revisão. O pênalti foi muito claro, um erro muito grande da arbitragem”, disse PC ao microfone da getv.

PC também não deixou barato ao falar sobre o erro da não expulsão de Andreas Pereira. Segundo o comentarista, Abatti Abel cometeu mais um erro grave ao não mostrar o cartão vermelho ao jogador do Palmeiras.

“Ficou barato, porque é uma entrada por cima da bola, com a sola da chuteira. Ele atinge a canela com força excessiva e risco de lesionar. Isso é jogo brusco grave, que tem que ser punido com o cartão vermelho. Outro erro grave da arbitragem”, finalizou.

CBF afasta árbitro após polêmica

Os erros cometidos pela arbitragem do Choque-Rei foram graves. Por conta disso, a CBF decidiu afastar o árbitro Ramon Abatti Abel e o VAR da partida, Ilbert Estevam da Silva, por não ter feito uma intervenção nos lances.

Segundo a nota oficial publicada pela CBF, os profissionais “serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades”.

