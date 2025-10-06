InícioEsportes
Neymar posta foto na academia de casa durante folga do elenco do Santos

Neymar faz tratamento em casa durante folga do Santos
Neymar segue em recuperação de uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita. Nesta segunda-feira (6), o atacante postou uma foto na academia de casa enquanto treinava durante folga do Santos.

Assim, o camisa 10 tem se dividido entre fisioterapia e fortalecimento no processo definido pelo Santos. Além disso, tem realizado com os profissionais particulares dele, seja em casa ou no CT Rei Pelé.

Apesar de o Santos evitar dar um prazo para retorno de Neymar às atividades, a expectativa é que o camisa 10 tenha condições para atuar em novembro, já na reta final do Campeonato Brasileiro.

Por conta da Data Fifa, o elenco do Peixe ganhou dois dias de folga após a derrota para o Ceará, no domingo, e volta aos treinos na quarta-feira (8). O próximo compromisso será no próximo dia 15, diante do Corinthians, pelo Brasileirão.

Como a CBF ainda não desmembrou as rodadas finais da competição, ainda não dá para prever o jogo que Neymar poderá retornar.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 06/10/2025 15:52
