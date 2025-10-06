Neymar posta foto na academia de casa durante folga do elenco do Santos

Neymar faz tratamento em casa durante folga do Santos - (crédito: Foto: Reprodução / Redes sociais)

Neymar segue em recuperação de uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita. Nesta segunda-feira (6), o atacante postou uma foto na academia de casa enquanto treinava durante folga do Santos.

Assim, o camisa 10 tem se dividido entre fisioterapia e fortalecimento no processo definido pelo Santos. Além disso, tem realizado com os profissionais particulares dele, seja em casa ou no CT Rei Pelé.

LEIA MAIS: De olho no Corinthians, Vojvoda tem baixa importante no Santos

Apesar de o Santos evitar dar um prazo para retorno de Neymar às atividades, a expectativa é que o camisa 10 tenha condições para atuar em novembro, já na reta final do Campeonato Brasileiro.

Por conta da Data Fifa, o elenco do Peixe ganhou dois dias de folga após a derrota para o Ceará, no domingo, e volta aos treinos na quarta-feira (8). O próximo compromisso será no próximo dia 15, diante do Corinthians, pelo Brasileirão.

Como a CBF ainda não desmembrou as rodadas finais da competição, ainda não dá para prever o jogo que Neymar poderá retornar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.