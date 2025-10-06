Internacional planeja intensificar melhora física do elenco durante a Data Fifa

O auxiliar técnico Emiliano Díaz ressaltou que haverá uma atenção à parte física do Internacional durante o período sem jogos durante a Data Fifa. Com isso, a nova comissão técnica terá o desafio de melhorar a questão do condicionamento em oito dias de atividades. Este será o intervalo anterior à partida contra o Mirassol, em 15 de outubro. O entendimento interno é que o elenco apresenta um declínio nesse aspecto durante os últimos embates pelo excesso de viagens e partidas. Por isso, a exigência de uma readaptação física.

Inclusive, o próprio volante Bruno Henrique apontou como uma das razões para a sequência de resultados negativos que a equipe estava “correndo errado”. Desta forma, havia a impressão de um desgaste maior. A declaração de Emiliano Díaz durante a última coletiva depois da vitória sobre o Botafogo, no último sábado (04), reforça essa questão.

Também indica que haverá foco em outros pontos como o melhor entendimento dos atletas com relação à mudança de esquema tático. No caso, em que aderiu a formação com três zagueiros para dar maior liberdade ofensiva aos laterais.

Evolução na Data Fifa é importante para o Internacional

O grupo de jogadores do Internacional se reapresentará no período da tarde desta terça-feira (07). O duelo contra o Mirassol, pela 27ª rodada do Brasileirão, ocorrerá no estádio Maião, no interior de São Paulo, no dia 15 de outubro. O resultado positivo sobre o Botafogo permitiu o Inter se afastar do Z4. Isso porque abriu uma vantagem de sete pontos para o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Três dias depois, o Colorado enfrentará o Sport, lanterna da competição. A equipe pernambucana esboça uma certa reação. Apesar disso, o resultado positivo ainda é crucial, já que ainda os gaúchos ainda não confirmaram a permanência na Série A para 2026.

