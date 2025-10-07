Ex-Seleção faz coro ao jornalista em crítica à postura do Palmeiras: “Notinha como vítima”

Ídolo do São Paulo, o ex-atacante Luís Fabiano ironizou a postura do Palmeiras diante das polêmicas de arbitragem ocorridas na vitória por 3 a 2 sobre o Tricolor, no domingo (05), no Morumbis. A virada alviverde ficou marcada, sobretudo, por fortes reclamações de ambos os lados por decisões controversas do árbitro Ramon Abatti Abel — afastado pela CBF.

Durante o programa ‘Resenha da Rodada’, da ESPN, Luís Fabiano criticou a conduta da diretoria alviverde em nota divulgada nessa segunda-feira (06). Ele defende que o clube agiu de forma incoerente ao se colocar como vítima de erros que, em sua visão, favoreceram o próprio Palmeiras.

“Estava 2 a 0, com um pênalti e uma expulsão, duvido que viraria o jogo. Jamais. Agora, não existe união entre os clubes. Porque o Palmeiras é muito bom para reclamar, agora, para reconhecer, faz notinha como vítima. Pelo amor de Deus, ninguém reconhece que foi beneficiado. O mundo está vendo. Vai lá e fala que o árbitro errou”, declarou.

O comentarista André Plihal, também presente na bancada, endossou as críticas: “Nessa se superou. Emitiu nota se colocando como prejudicado no Choque-Rei. Ontem, o Abel perdeu uma grande oportunidade de falar: “Fomos beneficiados em dois lances absurdos””, disse.

Nota oficial do Palmeiras

As opiniões se referem ao comunicado divulgado pelo Alviverde em tom de “preocupação com a pressão descomunal que alguns clubes têm exercido nos bastidores do futebol brasileiro, com o intuito de instaurar o caos”.

O texto destacou que a vitória no clássico leva mérito do empenho dos jogadores, classificando como injustas as tentativas de associar o resultado a decisões de arbitragem.

“É demasiado cômodo creditar a uma decisão do árbitro – e somente a ela – uma virada épica, conquistada com o gosto do suor. Três gols anotados em um intervalo de 19 minutos”, dizia um trecho.

“Também houve marcações da arbitragem desfavoráveis ao Palmeiras, como as não expulsões de Bobadilla e Alan Franco. Que desferiu uma cotovelada no rosto do atacante Ramón Sosa em um lance sonegado pelo VAR – e ignorado pelos hipócritas da ocasião”, completou o clube no texto oficial.

São Paulo reage

Do outro lado, o Tricolor reagiu fortemente com críticas da diretoria à comissão técnica. O clube enviou ofício à CBF e também realizou contato direto com o presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme, pedindo esclarecimentos sobre o critério adotado no clássico.

O principal lance contestado ocorreu aos sete minutos do segundo tempo, quando Gonzalo Tapia acaba derrubado na área pelo volante Allan, após escorregão do palmeirense. O árbitro não assinalou pênalti, e o VAR não recomendou revisão.

A entrada de Andreas Pereira sobre Marcos Antônio também gerou revolta nos tricolores. Isso porque o clube entende que o meia alviverde merecia cartão vermelho ao invés da punição apenas com o amarelo.

Após os episódios, a CBF afastou tanto Ramon Abatti Abel quanto o árbitro de vídeo Ilbert Estevam da Silva das próximas rodadas. A dupla passará pelo processo de reciclagem e avaliação interna.

“Os jogadores e torcedores sabem o que viram. Se a gente quer melhorar o futebol, tem que começar reconhecendo os erros, não mascarando”, completou o ex-jogador.

