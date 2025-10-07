Missão do Grêmio é esvaziar o departamento médico na Data Fifa

O Grêmio aproveitará a Data Fifa para corrigir falhas da equipe e recuperar atletas que estão entregues ao departamento médico. Assim, a comissão técnica do Imortal considera possível ter o retorno de até seis de seus jogadores. No caso, para o jogo contra o São Paulo, no dia 16 de outubro, na Arena. Cinco deles apresentaram algum problema muscular e um retorna de suspensão.

Entre as peças que estão entregues ao departamento médico e têm boas chances de voltar à equipe são o goleiro Tiago Volpi, o meio-campista Cuéllar, além dos atacantes Carlos Vinícius e Cristian Olivera. Outros dois casos, aliás, envolvem o lateral-direito Marcos Rocha e o atacante Alysson. A dupla está mais próxima de um retorno porque não atuou recentemente por questões distintas.

Ambos estiveram com a delegação que viajou para a sequência de duas partidas antes da Data Fifa, contra Santos e Bragantino, que ocorreram em São Paulo. No caso do defensor, a comissão técnica optou em preservá-lo, já que apresentou desgaste muscular pela maratona exaustiva de jogos.

Em duelo anterior contra o Vitória, na Arena, ele precisou deixar o campo ainda na primeira etapa. Na ocasião, o lateral-direito sentiu dores na coxa esquerda. Portanto, com o intervalo de duas semanas sem compromissos, o clube terá tempo hábil para concentrar esforços na recuperação de Marcos Rocha. Já a respeito de Alysson, o atacante provavelmente será opção contra o São Paulo. Isso porque ele foi ausência por suspensão automática.

Desfalques por mais tempo no Grêmio

O volante Cuéllar e o atacante Carlos Vinícius entraram em campo pela última vez no clássico contra o Internacional. Eles não estiveram na delegação durante os consecutivos jogos como visitante devido à recuperação, que segue em curso. O colombiano teve um desconforto muscular e o centroavante um edema na coxa esquerda.

Além disso, o goleiro Tiago Volpi sofreu o mesmo problema de Carlos Vinícius e é baixa há três confrontos. Na tentativa de contribuir em sua recuperação, o arqueiro passou por um processo com células-tronco. Há probabilidade que ele retorne contra o São Paulo.

Houve também a ausência de Cristian Olivera. Em um primeiro momento, o indicativo era que o Grêmio decidiu poupá-lo das partidas antes da Data Fifa por questões musculares. A questão também impediu que ele estivesse entre os convocados da seleção do Uruguai para amistosos contra Malásia, República Dominicana e Uzbequistão. A baixa causou impacto no Rio Grande do Sul e em seu país.

Cristian deu uma entrevista a uma rádio uruguaia e tentou esclarecer a situação. Em um primeiro momento, a imprensa do Uruguai noticiou que o Grêmio não comunicou a federação de futebol local (AUF) do problema muscular. Um outro caso de atleta em recuperação é o meio-campista Monsalve. A paralisação no calendário para a Data Fifa também pode contribuir para o seu retorno.

Em julho, o colombiano passou por uma intervenção cirúrgica para corrigir uma instabilidade em uma articulação no ombro depois de uma luxação. Com isso, a previsão de retorno variava entre seis a oito semanas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook