Internacional se organiza para quatro jogos em 11 dias após a Data Fifa

O triunfo sobre o Botafogo possibilitou ao Internacional amenizar o cenário turbulento e a pressão, além de passar a projetar uma perspectiva melhor no Brasileirão. Inclusive, a pausa no calendário para a realização da Data Fifa será importante para promover os ajustes necessários na equipe. Além de uma preparação espacial para uma maratona de quatro partidas em 11 dias que a equipe terá em outubro depois do retorno dos compromissos.

A sequência contará com três duelos contra oponentes entre os sete primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. A meta principal do Inter é exatamente encerrar sua campanha no torneio dentro da zona de classificação na Libertadores. Por isso, bons resultados nestes confrontos se tornam cruciais. Nesta sequência de quatro partidas em um curto espaço, somente um deles ocorrerá no Beira-Rio.

Após a Data Fifa, o Internacional enfrentará o Mirassol, atual sexto lugar, no Maião, no interior de São Paulo, pela 28ª rodada do Brasileirão, no dia 15 de outubro. Na ocasião, provavelmente não poderá contar com os atacantes Borré e Carbonero. Afinal, os dois foram convocados para a seleção da Colômbia.

Reencontro com algozes

Posteriormente, o Colorado retorna a Porto Alegre para o único jogo em seus domínios durante outubro. No dia 18, medirá forças contra o Sport, que se encontra na última posição, na rodada seguinte da competição. Na sequência, o Inter cumprirá jogo atrasado da 14ª rodada em que medirá forças novamente contra o Bahia, no dia 22, em Salvador. A propósito, a equipe nordestina se encontra na quinta posição. Será um reencontro dos times que estiveram no mesmo grupo na primeira fase da Libertadores.

Três dias depois, o Internacional vai ao Rio de Janeiro para reeditar os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense. O duelo contra o sétimo colocado também representa uma chance de revanche para os gaúchos, pois foram eliminados pelos cariocas no torneio mata-mata. Depois dessa maratona, restará ao Colorado somente oito partidas entre novembro e dezembro antes do término da temporada.

Sequência de jogos do Internacional em outubro

Mirassol x Inter – 28ª rodada do Brasileirão – 20h – 15/10

Inter x Sport – 29ª rodada do Brasileirão – 18h30 -18/10

Bahia x Inter – 14ª rodada do Brasileirão* – 19h – 22/10

Fluminense x Inter – 30ª rodada do Brasileirão – 17h30 -25/10

