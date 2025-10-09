Vini Jr estava “de quatro” por Virgínia e ficou abalado com término

Vini Jr não digeriu bem o término com Virgínia Fonseca. Afinal, o pedido de desculpas público não surtiu efeito, e o camisa 7 do Real Madrid ficou abalado com a situação. A influenciadora, aliás, bloqueou o jogador e colocou um ponto final em tudo, sem nem tentar qualquer tipo de reconciliação.

De acordo com o site “Metrópoles”, pessoas que acompanhavam de perto a relação entre os dois afirmam que Vini Jr estava “de quatro” por Virgínia. Contudo, ele enfrentava uma resistência de sua equipe, que não via com bons olhos o romance com a ex-mulher do cantor Zé Felipe, um dos filhos de Leonardo.

A relação de Vini Jr com Virgínia, que havia começado há três meses, chegou ao fim após a modelo Day Magalhães revelar conversas íntimas com o jogador. As mesmas aconteceram durante o período que o atacante estava com a influenciadora, que viajou à Madrid em três ocasiões recentemente.

Vini Jr fugiu dos padrões e fez um pedido público de desculpas para Virgínia. Mas não adiantou. Após a modelo Day Magalhães expor as conversas, outra também revelou contato com o jogador. A modelo Anna Silva, no entanto, não se alongou muito no tema e acusou Vini Jr de ter comportamentos “maníacos” e “egocêntricos”.

