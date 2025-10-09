Sport nega venda de mando, mas cede operação de jogo contra o Flamengo por R$ 3 milhões

Torcida do Leão é uma das mais fanáticas do Brasil - (crédito: Foto: Paulo Paiva / Sport Recife)

Surpreendentemente, o Sport anunciou que o jogo atrasado contra o Flamengo, válido pela 12ª rodada do Brasileirão, será na Arena de Pernambuco. A decisão ocorreu após a diretoria do clube ceder a operação da partida para uma empresa privada por R$ 3 milhões líquidos. O clube, contudo, nega que a negociação seja uma venda do mando de campo, apesar de o acordo prever um espaço maior para a torcida visitante.

Sem dúvida, o valor da negociação é o ponto central do acordo. A saber, os R$ 3 milhões representam a “maior receita já registrada pelo futebol pernambucano em um único jogo”, segundo o clube. A arrecadação supera em muito o recorde anterior, de R$ 1,8 milhão bruto, na final do estadual deste ano. O Sport, lanterna do campeonato, considerou a proposta “altamente vantajosa”.

A principal polêmica do acordo, no entanto, é o espaço destinado à torcida do Flamengo. Os torcedores do time carioca terão direito a 9.601 lugares, o que equivale a 21,1% da capacidade total do estádio. O percentual é mais que o dobro dos 10% que o regulamento exige como mínimo para a torcida visitante.

Entretanto, o Sport se defende e garante que não se trata de uma venda do mando de campo. Em nota, o clube afirma que o contrato assegura pontos importantes, como a participação na operação do jogo e na definição dos preços. Além disso, o check-in para os sócios do time pernambucano e a setorização tradicional do estádio também estão garantidos.

Por fim, o Sport é o lanterna do Brasileirão, com 16 pontos e luta desesperadamente para mudar seu cenário atual. O Flamengo, com 55, é o vice-líder da competição e luta pelo título brasileiro, assim como da Copa Libertadores.

Veja a nota completa do Sport:

“O Sport Club do Recife informa que decidiu realizar a partida contra o Flamengo, marcada para o dia 13 de novembro, na Arena de Pernambuco. A decisão, que não configura a venda do mando de campo, foi tomada após o Clube receber e aprovar uma proposta no valor de R$ 3 milhões líquidos apresentada por uma empresa interessada na renda da partida.

O acordo prevê a participação na precificação dos ingressos e na operação do jogo. O acordo foi firmado no fim de julho, com a ressalva de que a confirmação seria feita após a marcação do jogo pela CBF, fato que ocorreu nesta quinta-feira (9).

O Clube reforça que em nenhum momento cogitou vender o mando de campo ou retirar a partida de Pernambuco, apesar de ter recebido propostas nesse sentido. A escolha pela Arena ocorreu exclusivamente por considerar a proposta inédita e altamente vantajosa do ponto de vista financeiro, garantindo ao mesmo tempo a presença de seus sócios e torcedores em geral.

O valor recebido pelo Sport se configura como a maior receita já registrada pelo futebol pernambucano em um único jogo. Para efeito de comparação, a maior arrecadação anterior havia sido de R$ 1,8 milhão (bruto), no clássico contra o Náutico, pela final do Campeonato Pernambucano de 2024.”

Mais detalhes da nota oficial

“É importante destacar que Sport e Flamengo já se enfrentaram na Arena de Pernambuco em outras quatro oportunidades (2014, 2015, 2016 e 2021). Jogos contra outros clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos e Fluminense, por exemplo, também já foram realizados no estádio.

No acordo firmado, o Sport fez questão de assegurar pontos fundamentais para a preservação da experiência de seu torcedor:

Participação na operação do jogo;

Respeito à setorização tradicional da Arena de Pernambuco, com a torcida rubro-negra ocupando os setores habituais;

Garantia dos check-ins para os sócios;

Participação na definição da precificação dos ingressos.

Em contrato, está previsto que o espaço destinado à torcida do Flamengo serão os setores Norte Superior e Norte Inferior.

O Sport segue atento aos movimentos de mercado para utilizar o estádio de forma pontual, sempre que representar vantagens esportivas e financeiras.

O Leão reafirma seu compromisso de buscar alternativas que fortaleçam o Clube esportiva e financeiramente, sempre com respeito à sua torcida e à sua identidade.”

