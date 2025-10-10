Seleção volta a fazer cinco gols no mesmo jogo após dois anos

Ao golear a Coreia do Sul nesta sexta-feira (10/10) pela manhã, em Seul (KOR), a Seleção encerrou um longo tabu. Afinal, não marcava cinco gols no mesmo jogo desde setembro de 2023. Dessa forma, graças aos gols de Rodrygo (dois), Estêvão (dois) e Vini Jr, o Brasil deu fim a uma sequência que durava 25 partidas.

A última vez fora na estreia de Fernando Diniz, no dia 9 de setembro de 2023. Foi na abertura das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, em goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia, no Mangueirão. A curiosidade em relação àquela partida é o fato de Rodrygo também ter marcado duas vezes.

Quem também fez um doblete na partida em questão foi Neymar. “Dono” daquela Seleção, Ney voltava a atuar com a Canarinho após a eliminação na Copa do Mundo de 2022 para a Croácia, nas quartas de final. O craque, aliás, até perdeu pênalti, quando o placar ainda marcava 0 a 0. No entanto, após o gol inaugural de Rodrygo, aos 23′, o Brasil desandou a fazer gols, anotando mais quatro vezes na etapa complementar. Além dos gols de Ney e do Raio, Raphinha também deixou o dele. Abrego fez o gol de honra da Bolívia.

Já contra a Coreia, ainda sem Neymar, Rodrygo foi um dos destaques. Estêvão – outro que brilhou intensamente (saiba mais abaixo) – abriu o marcador. O ex-craque do Santos, então, fez o 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o mesmo ocorreu: primeiro Estêvão foi às redes, depois Rodrygo. Vini Jr fechou a conta.

Marca histórica de Estêvão pela Seleção

Com os dois gols de Estêvão, aliás, ele chegou a uma marca impressionante. Afinal, é o jogador mais jovem desde Coutinho a marcar dois gols pela Seleção dentro de um mesmo jogo. O eterno parceiro de Pelé marcara um doblete aos 17 anos, 10 meses e 22 dias, em vitória por 3 a 2 sobre o Paraguai, em maio de 1961, pela Taça Oswaldo Cruz. Estêvão, por sua vez, tem 18 anos, 5 meses e 16 dias de idade.

