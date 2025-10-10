Palmeiras treina no Allianz e encerra preparação para enfrentar o Juventude

O Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o Juventude, em partida atrasada da 12ª rodada do Brasileirão, que acontece no Allianz Parque, neste sábado (11). Nesta sexta-feira (10), o elenco alviverde realizou, no palco do confronto, seu último treino antes da partida.

Os jogadores começaram o dia assistindo a vídeos de orientação na Academia de Futebol. Depois, partiram para o Allianz, onde realizaram uma atividade na academia e depois seguiram para o gramado. Abel Ferreira comandou ajustes táticos no time, além de treinamentos para aprimoramento de bolas paradas e cobranças de faltas e pênaltis.

Desfalques confirmados, Khellven e Ramón Sosa não acompanharam o elenco e realizaram atividades do cronograma de recuperação no Núcleo de Saúde e Performance. Além da dupla, também estão fora da partida Paulinho e Lucas Evangelista, que não jogam mais nesta temporada.

Junto com as baixas por questões físicas, o Palmeiras não contará com Vitor Roque, suspenso. Além do atacante, também estão fora Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Aníbal Moreno e Flaco López, que estão com suas seleções nesta Data FIFA.

Com isso, o Palmeiras deve encarar o Juventude com: Weverton, Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi (Bruno Rodrigues).

