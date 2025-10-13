Textor vê ???desmobilização??? dos jogadores do Botafogo após títulos

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor foi muito sincero em suas últimas elucubrações. Afinal, segundo o Godfather, o elenco do Glorioso não teve o mesmo apetite de 2024 para buscar os títulos nesta temporada. No ano passado, o Alvinegro conquistou a Libertadores e o Brasileirão. O big boss norte-americano explica, então, por que pensa desta forma.

“Muitos dos jogadores que você ama do ano do título querem sair no ano seguinte. Eles, então, dizem: ‘Ei, já fiz o máximo que podia. Estou no fim da minha carreira. Preciso ganhar dinheiro no Qatar. Ou estou chegando à minha última oportunidade de ir para a Europa. Minha última chance de ir para a Europa. Preciso ir. Dei tudo o que pude pelo Botafogo’. Eles precisam cuidar da família”, ilustrou o magnata ao site “Uol”.

Textor ainda completa e cita uma “falta de energia” até mesmo para justificar as mudanças no plantel do Mais Tradicional. Do time titular multicampeão, aliás, saíram John (goleiro), Gregore (volante), Almada (meia), Luiz Henrique (atacante) e Igor Jesus (centroavante), ou seja, quase toda a linha de ataque. Dos suplentes, o Alvinegro se desfez de nomes como Danilo Barbosa (volante), Eduardo (meia), Romero (meia), Júnior Santos (atacante) e Tiquinho (centroavante).

“Há uma falta de motivação, uma falta de energia. Como alguns dos mesmos jogadores que ganharam aquele campeonato para nós um ano antes, se você olhar para os números deles correndo, apenas correndo, eles estão correndo a um nível de 85% do que estavam correndo apenas um ano antes, quando ganhamos o campeonato. A motivação de todos caiu”, insiste o proprietário da SAF alvinegra.

