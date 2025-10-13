Botafogo lança coleção em homenagem a Túlio Maravilha

Túlio é um dos grandes ídolos da história do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo apresentou, nesta segunda-feira (13), uma linha de vestuário em homenagem a Túlio Maravilha. O ex-centroavante é campeão brasileiro em 1995 e um dos maiores ídolos da história do clube. O conjunto é, então, uma parceria do Mais Tradicional com a Cancha FC, incluindo modelos de camisas, bonés e pins.

Os modelos seguem a inspiração dos anos 90, que, aliás, servem de base para os atuais uniformes de jogo do Botafogo. Com o lançamento, o Glorioso relembra, assim, grandes momentos do artilheiro em roupas casuais.

A coleção conta com camiseta tradicional, oversized, cropped e baby look em três estampas exclusivas celebrando o artilheiro e em cores distintas. O Botafogo também lançou três modelos de bonés, além de pin colecionável.

Os itens já estão disponíveis para venda no site da Botafogo Store, nas lojas físicas do Glorioso e na Cancha FC.

Sobre a parceira do Botafogo

A Cancha FC é uma marca autêntica que representa a cultura brasileira através dos bordados. A empresa acredita que o futebol é liberdade criativa dentro e fora das quatro linhas para moldar uma companhia dedicada a levar o futebol para a comunidade de forma autêntica e apaixonante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.