Noriega retorna ao Brasil e vira opção no Grêmio para duelo contra o São Paulo

Com indefinição se Kannemann estará disponível contra o São Paulo, Noriega tem chances de ser novamente titular no Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O técnico Mano Menezes conta com o retorno do meio-campista Erick Noriega ao Grêmio após o período em que esteve a serviço da seleção do Peru. Assim, o jogador retoma aos treinos no CT Luiz Carvalho, nesta segunda-feira (13). Deste modo, passa a ser novamente alternativa no Imortal já para o compromisso seguinte contra o São Paulo, na próxima quinta-feira (16).

O atacante Aravena também já se reapresentou, mas apontou incômodos musculares e o departamento médico fará uma reavaliação. Como os dois estavam com suas respectivas seleções, perderam o período livre de treinos durante a Data Fifa no CT Luiz Carvalho.

Ao mesmo tempo que Noriega estava com o Peru, Aravena defendia o Chile. Inclusive, as duas equipes nacionais se enfrentaram, na última sexta-feira (10). Entretanto, apenas Erick esteve em campo na derrota por 2 a 1 do Peru. Aravena foi ausência exatamente pelas dores musculares no adutor da coxa. Com isso, a preferência da comissão técnica do Chile foi por vetá-lo.

Grêmio ganha “reforços” vindos do departamento médico

Além da volta da dupla de estrangeiros, o treinador também terá à disposição o volante Cuéllar e o centroavante Carlos Vinícius contra o São Paulo. Os dois já estiveram em campo na Arena, no jogo-treino contra o Brasil de Pelotas.

O lateral-direito Marcos Rocha não atuou no teste, a comissão técnica optou em preservá-lo, porém já recuperou as condições para ser alternativa. Portanto, a princípio, também será opção contra o Tricolor Paulista. A esperança é que haja a confirmação da volta do atacante Cristian Olivera.

Ele estava em tratamento de um edema muscular e não viajou com a delegação para a sequência de duas partidas em São Paulo pelo Brasileirão. Além disso, também ficou de fora da última convocação da seleção do Uruguai. Apesar disso, jogou alguns minutos da segunda etapa no jogo-treino. Por isso, o otimismo com que possa voltar a jogar.

Por outro lado, o goleiro Tiago Volpi deve continuar como desfalque, pois permanece em recuperação de um trauma na coxa. O atacante André Henrique precisará cumprir suspensão automática. O Grêmio encara o São Paulo, pela 28ª rodada do Brasileirão, às 19h, na Arena, na próxima quinta-feira (16).

