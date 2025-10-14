Brasil abre 2 a 0 e leva virada histórica do Japão

Mais um papelão do Brasil. Na manhã desta terça-feira, 14/10, no Estádio de Tóquio, a Seleção fez seu segundo amistoso nesta Data-Fifa. Após vencer a Coreia por 5 a 0, animando a torcida, desta vez os Canarinhos deixaram a desejar. Depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo, gols de Paulo Henrique e Martinelli, o time não voltou para a etapa final. E se no primeiro tempo o Japão jogou bem e não merecia a derrota parcial, na etapa final aproveitou as falhas defensivas para virar o jogo: 3 a 2. Minamino (em falha gritante de Fabrício Bruno), Nakamura e Ueda fizeram os gols da virada.

Esta foi a primeira vitória do Japão sobre o Brasil na história, para a alegria dos 44.920 japoneses presentes ao estádio. Com isso, ganhou o troféu em jogo no amistoso, o Kirin. O Brasil teve de interessante o bom jogo de Paulo Henrique. Carlo Ancelotti jogou com um time bem diferente daquele que ganhou da Coreia, mas fez mudanças ruins no segundo tempo. A saída de Bruno Guimarães, que era o melhor do time, quando o jogo ainda estava 2 a 1, foi fatal.

Canarinhos abrem 2 a 0

O Brasil teve muita dificuldade para encaixar o seu jogo nos primeiros minutos. Tanto por causa do pouco entrosamento de um time com muitas alterações, quanto pelo bom jogo japonês. Os nipônicos trocavam bem a bola e buscavam sempre jogadas pelos flancos, com Doan, pela direita, e Ueda, pela esquerda. Assim, os laterais brasileiros quase não avançaram nos primeiros 25 minutos. E o Japão, num 3-6-1 mais perigoso, quase marcou com Ueda após grande jogada de Doan.

Mas, aos 26, a coisa mudou. Após boa troca de passes, o lateral vascaíno Paulo Henrique invadiu pela direita e recebeu excelente passe em profundidade de Bruno Guimarães. Foi bater cruzado e celebrar muito o seu primeiro gol pela Seleção.

O gol desequilibrou o Japão, que passou a temer o bom toque de bola do Brasil, que passou a dominar o meio de campo e chegar ao segundo gol, quando Paquetá fez um lançamento primoroso para a infiltração de Martinelli, pela esquerda, batendo cruzado para ampliar. Assim, com 2 a 0 de frente, o Brasil seguiu para o intervalo com um placar até dilatado em relação ao equilíbrio da partida.

Nesta etapa, foi curioso observar que Vini Jr. e Luiz Henrique, os mais habilidosos do Brasil, foram abaixo do esperado. O ex-Botafogo quase não apareceu. Vini exagerou nas firulas e passes errados.

Pane geral do Brasil e virada do Japão

Veio o segundo tempo e o Brasil não voltou a campo. Começou a dar espaços para o Japão, que dominou amplamente. Para piorar, a defesa brasileira (exceto Paulo Henrique) começou a entregar o jogo. Tudo começou com uma falha bisonha de Fabrício Bruno. O cruzeirense até que vinha bem, mas cometeu uma falha terrível aos sete minutos, quando tinha a bola dominada na entrada da área e deu um passe no pé de Minamino. O Japão diminuiu e entrou no jogo de vez.

A entrada de Ito na vaga de Kubo melhorou muito o time. Em contrapartida, quando saiu Bruno Guimarães para a entrada de Joelinton, Carlo Ancelotti deixou o Brasil com menor intensidade na criação. Foi fatal. E o Japão empatou aos 17, quando Ito ganhou de Carlos Augusto e Beraldo, e o complemento foi um chute de Nakamura. Fabrício Bruno ainda tentou cortar e mandou para a rede.

Com o Brasil atônito, o Japão pressionou, teve duas ótimas oportunidades antes de virar o jogo em cabeçada de Ueda (em cima de Beraldo), aos 26 minutos.

O Brasil, no segundo tempo, teve uma chance com Casemiro, quando o jogo estava em 2 a 2, um gol anulado de Matheus Cunha (Luiz Henrique estava impedido no início da jogada) e só veio a pressionar nos minutos finais, com Rodrygo e Richarlison. Muito pouco.

JAPÃO 3×2 BRASIL

Amistoso Internacional

Data-Hora: 14/10/2025

Local: Ajinomoto Stadium, Tóquio (JAP)

Público: 44.920

Gols: Paulo Henrique, 25′ 1ºT (0-1); Martinelli, 31’/1ºT (0-2); Minamino, 7’/2ºT (1-2); Nakamura, 17’/2ºT (2-2); Ueda, 26′ 2ºT (3-2)

JAPÃO: Zion Suzuki; Tanigushi, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Doan, Sano, Kamada (Ogawa, 39’/2ºT), Kubo (Ito, 8’/2ºT), Minamino (Tanaka, 28’/2ºT) e Nakamura (Mochizuki, 39’/2ºT); Ueda (Soma, 28’/2ºT). Técnico: Hajime Moriyasu

BRASIL: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto (CaioHenrique, 29’/2ºT); Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton, 11’/2ºT) e Lucas Paquetá (Richarlison, 29’/2ºT); Luiz Henrique (Estêvão, 29’/2ºT), Vini Jr (Matheus Cunha, 11’/2ºT) e Gabriel Martinelli (Rodrygo, 11’/2ºT). Técnico: Carlo Ancelotti

Árbitro: Jong Hyeok Kim (KOR)

Assistentes: Kyunyong Park (KOR) e Jongpil Jang (KOR)

Cartões amarelos: Doan (JAP); Estêvão (BRA)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.