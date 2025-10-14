Ancelotti diz que Brasil “caiu mentalmente” após primeiro erro: “Boa aula para o futuro”

Com mudanças na escalação, a Seleção Brasileira chegou a abrir dois gols de vantagem sobre o Japão, em Tóquio, mas teve um fraco desempenho defensivo na etapa final e sofreu a virada por 3 a 2. Assim, na coletiva de imprensa, o técnico Carlo Ancelotti foi mais direto e afirmou estar incomodado com o revés, assim como alertou que o grupo necessita aprender com os erros para o futuro.

“Não está tudo bem, não. Quando a equipe perde, estamos incomodados, isso é normal. Todo mundo está incomodado. Não gosto de perder, nem os jogadores. Temos que aprender com essa derrota, como sempre no futebol”, disse.

“Acho que o jogo de hoje, até o erro do Fabrício (no primeiro gol), estava bem controlado. Depois, eu tenho muito claro o que passou. A equipe caiu mentalmente depois do primeiro erro. Isso foi o maior erro da equipe. Não acho que a segunda etapa não era boa. Repito, o erro afetou demais”, completou.

Treinador analisa erros individuais

Ao longo da coletiva, o italiano preferiu ponderar sobre os erros individuais. De acordo com o treinador, esses deslizes não comprometem a presença de um jogador na próxima Copa do Mundo, pois o elenco perdeu o equilíbrio em campo na etapa final. O comandante, nesse sentido, também citou que essa e a Data Fifa de novembro, com duelos contra Senegal e Tunísia, serão pautadas em testes para definir a lista final.

“Os erros individuais não afetam na presença de um jogador na equipe. O que temos que avaliar é a reação da equipe depois do primeiro erro, que não foi boa porque perdemos um pouco do equilíbrio no campo, do pensamento positivo. É uma boa aula para o futuro”, explicou.

“Falamos ontem (segunda) que essa e a próxima data Fifa são períodos de teste, vamos seguir fazendo testes na data Fifa de novembro. Isso não muda a nossa ideia do que fazer. Foi uma boa aula nesta noite, há coisas que precisamos aprender no jogo de hoje, sobretudo no segundo tempo. Acho que temos que ter equilíbrio no que fazer. A equipe jogou muito bem contra a Coreia, jogou bem no primeiro tempo (contra o Japão) e muito mal no segundo tempo. É um processo, e na Copa do Mundo temos que ter equilíbrio. Temos que aprender com os erros na segunda parte. O maior erro do time foi não ter boa reação depois do primeiro gol”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.