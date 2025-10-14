Santos x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro reserva um dos grandes clássicos do futebol nacional e que já foi decisão de título. Na Vila Belmiro, o Santos recebe o Corinthians na noite desta quarta, às 21h30, em duelo decisivo para os dois times de olho na reta final da competição.

O Santos, querendo fugir da zona de rebaixamento, precisa da vitória para se desgarrar de vez do Z4. Por outro lado, o Corinthians quer engatar a terceira rodada consecutiva sem derrota.

No jogo do primeiro turno, na Neo Química Arena, o Corinthians venceu a partida por 1 a 0, gol de Yuri Alberto.

Onde assistir

A partida entre Santos e Corinthians, na noite desta quarta-feira, terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Santos

Na tensão de estar perto da zona de rebaixamento, o Santos chega para o clássico desta quarta com a expectativa de uma vitória que pode mudar o rumo do time. Após a derrota para o Ceará na rodada passada, o Peixe passou a Data Fifa corrigindo erros e se preparando para o clássico.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o Corinthians chega bem para o clássico desta quarta. Antes da pausa pela Data Fifa, o Timão venceu e convenceu diante do Mirassol e deixou uma boa impressão para os seus torcedores. Entretanto, com o foco na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians não tem maiores aspirações no Brasileirão, mas também não pode deixar a competição totalmente de lado.

Para o jogo desta quarta, um desfalque certo é o de José Martínez, que faltou a treinos e está cortado da partida. Hugo Souza, convocado e titular da Seleção Brasileira contra o Japão, também não deve jogar. Um possível retorno é o de Rodrigo Garro, que voltou a treinar com bola e deve ser relacionado para o jogo. Memphis Depay, após retornar da Holanda, deve ficar no banco também.

SANTOS X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro Série A – 28ª rodada

Data e horário: 15/10/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Mayke), Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CORINTHIANS: Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto.. Técnico: Dorival Junior.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Wagner Reway (SC)

