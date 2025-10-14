Botafogo não terá Vitinho contra o Flamengo

O Botafogo não terá o lateral-direito Vitinho contra o Flamengo, nesta quarta-feira (15), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro. O clube entende que não há tempo de o jogador viajar se reapresentar à comissão técnica de Davide Ancelotti, mesmo não sendo utilizado na derrota da Seleção Brasileira para o Japão por 3 a 2, em amistoso, nesta terça (14), em Tóquio.

Sendo assim, diante da logística demorada, Ponte assume a vaga. Curiosamente, em 2024, o uruguaio marcou um dos gols no massacre sobre o mesmo rival por 4 a 1, no Colosso do Subúrbio, também pelo Brasileirão.

Vitinho foi chamado por Carlo Ancelotti para os amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão, nesta Data-Fifa, na Ásia. Ele, porém, só participou do primeiro encontro, na goleada por 5 a 0.

Camisa 2 do Botafogo, Vitinho é titular absoluto em 2025, temporada na qual registra 51 partidas, dois gols e três assistências.

Quinto colocado com 43 pontos, o Mais Tradicional busca retornar ao G4 do Campeonato Brasileiro.

