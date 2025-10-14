Botafogo x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Flamengo medem forças nesta quarta-feira (15), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro figura na segunda colocação, com 55 pontos, três atrás do líder Palmeiras. Já o Glorioso aparece em quinto lugar, com 43.

Onde assistir

Cazé TV, Premiere e Record transmitem o clássico.

Como chega o Botafogo?

Antes da parada para a Data Fifa, o Botafogo chegou a entrar em campo com 14 desfalques. A situação piorou com as lesões do meia Montoro e do atacante Barrera, fora do clube, no Mundial Sub-20 do Chile, por Argentina e Colômbia, respectivamente. No entanto, para o clássico, o Glorioso tem alguns retornos entre a turma fora de combate. O lateral-esquerdo Cuiabano retorna de suspensão após não enfrentar o Internacional na derrota por 2 a 0. O atacante Nathan e o defensor polivalente Marçal treinaram e devem ficar à disposição do técnico Davide Ancelotti.

Ainda do lado esquerdo da retaguarda, o lateral-esquerdo Telles é dúvida. O volante Newton, por sua vez, está fora do clássico por conta do acúmulo de cartões amarelos. Com Danilo ainda no Departamento Médico, Allan deve ocupar a vaga de “5” no meio de campo do Mais Tradicional. Após ficar a serviço da Seleção Brasileira, Vitinho, sem logística para retornar do Japão ao Rio de Janeiro a tempo, é outra baixa.

Como chega o Flamengo?

Em um período de instabilidade, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Flamengo chega pressionado pelos três pontos para não ver o líder Palmeiras desgarrar demais na tabela. Para encarar o Botafogo, apesar dos retornos de Léo Pereira e Alex Sandro, que cumpriram suspensão, o técnico Filipe Luís tem problemas e dúvidas. Afinal, sabe que não poderá contar com o zagueiro Danilo e o atacante Wallace Yan, suspensos pela expulsão contra o Bahia.

Já Nico De La Cruz e Saúl Ñíguez ainda não têm participação confirmada para o clássico. Enquanto o uruguaio costuma não jogar em campos sintéticos, o espanhol ainda sente dores no tornozelo esquerdo. Outro jogador da posição, Allan, está fora por fascite plantar. O lado positivo é o possível retorno de Pulgar aos relacionados. O chileno passou por cirurgia em julho e não entra em campo desde a eliminação no Mundial de Clubes para o Bayern (ALE), mas deve aparecer na lista final de Filipe Luís.

BOTAFOGO x FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 28ª rodada

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 15/10/2025 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

BOTAFOGO: Linck, Ponte, Barboza, David Ricardo e Cuiabano (Telles); Allan, Freitas e Savarino; Santi, Jeffinho e Cabral. Técnico: Davide Ancelotti

FLAMENGO: Rossi; Varela, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo (Saúl) e De Arrascaeta; Plata, Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.