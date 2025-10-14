Intensidade e comprometimento: os treinos de Zubeldía no Fluminense

O técnico Luis Zubeldía teve sua primeira semana de treinos pelo Fluminense desde sua chegada no comando tricolor. Com a Data Fifa, o treinador teve tempo para colocar como quer a equipe dentro de campo. Muito além disso, a postura do argentino com os jogadores chamou atenção por conta da intensidade e do comprometimento nas atividades diárias desde a reapresentação do time.

Assim como na Era Diniz, Zubeldía gosta de intensidade nas atividades e sempre mostra aos jogadores como deseja a executação das jogadas. Neste período, ao lado de sua comissão técnica, o argentino apresentou muitas questões táticas aos atletas do Fluminense. O setor defensivo, aliás, ganhou uma certa prioridade por conta dos gols sofridos nos minutos finais das partidas.

Além do fator campo, Zubeldía também pediu ao elenco para chegar cedo ao treino. Isto, já colocado em prática desde à sua chegada. Afinal, os treinos começam geralmente às 9h30 da manhã no CT Carlos Castilho. De acordo com o “Canal Victor Lessa”, o clima mudou completamente com o argentino, e os jogadores estão satisfeitos com a chegada do novo treinador.

O comandante assumiu a equipe no dia 26 de setembro. Em menos de um dia, o argentino preparou o time para o clássico contra o Botafogo. Na sequência, enfrentou o Sport, na Ilha do Retiro, Atlético-MG, no Maracanã, e o Mirassol, na última quarta-feira. Em quatro jogos, foram duas vitórias, um empate e uma derrota.

Desafios

O próximo desafio de Zubeldía e Fluminense será contra o Juventude, na quinta-feira (16), às 21h30, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. É uma grande oportunidade para o time se reaproximar do G4 da competição e sonhar com a vaga na Libertadores 2026. Além disso, com Zubeldía, o Flu ainda tem a disputa da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco e que vai ocorrer somente em dezembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.