Atlético x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30, na Arena MRV, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo busca se manter afastado da zona de rebaixamento, enquanto a Raposa segue na briga pela liderança da competição.

Onde assistir

A partida entre Atlético e Cruzeiro, portanto, terá transmissão pela Globo e pelo Premiere.

Como chega o Atlético

O Atlético Mineiro chega embalado após vencer o Sport em casa em jogo atrasado pela competição. No entanto, o técnico Jorge Sampaoli terá vários desfalques para a partida. Além de Lyanco, que passou por uma cirurgia e não joga mais na temporada, Victor Hugo e Igor Gomes estão suspensos. Alexsander, Cuello, Júnior Santos, Patrick e Caio Maia estão no departamento médico, enquanto Ivan Román e Rony, assim como Junior Alonso e Alan Franco, são dúvidas.

Como chega o Cruzeiro

Por outro lado, a Raposa amargou um empate com o Sport, lanterna do campeonato, na última rodada em casa e deixou escapar pontos na luta pela liderança. Assim, a equipe busca voltar a vencer para se manter na briga pelo título. Para a partida, portanto, o técnico Leonardo Jardim não vai poder contar com Fagner, Sinisterra e Matheus Henrique, que estão no departamento médico. Além disso, o zagueiro Fabrício Bruno, que estava com a seleção brasileira, é dúvida para o confronto. Por outro lado, Kaio Jorge, artilheiro do Cruzeiro na temporada, volta a ficar à disposição após cumprir suspensão no último jogo, assim como Willian e Lucas Romero.

ATLÉTICO X CRUZEIRO

28° rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 15/10/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitão e Guilherme Arana (Caio Paulista); Fausto Vera, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Bernard, Hulk e Reinier (Rony). Técnico: Jorge Sampaoli

CRUZEIRO: Cássio; William, Jonathan Jesus (João Marcelo), Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Keny Arroyo (Eduardo) e Kaio Jorge. Técnico: Daniel Paulista

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

