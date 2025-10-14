Mirassol x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional vai ao interior de São Paulo para encarar o Mirassol, nesta quarta-feira (14), às 20h, no estádio Maião, pela 28ª rodada do Brasileirão. As duas equipes reagiram após período recente sem vitórias no torneio, mas seguem distantes na tabela. O Colorado atualmente é o 15º colocado, com 32 pontos. Já o Mirassol está na quarta posição, com 46. Apesar disso, o principal objetivo de ambos os times é garantir a classificação para a próxima edição da Libertadores.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view, a partir das 19h.

Como chega o Mirassol

O time paulista chegou a ficar três rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, porém deu um uma resposta positiva em seu último compromisso. Afinal, voltou a vencer na competição e em seus domínios em duelo contra o Fluminense.

Inclusive, o técnico Rafael Guanaes contará com o retorno do lateral-direito Lucas Ramon, que cumpriu suspensão no último compromisso da equipe. Por outro lado, o goleiro Walter será baixa pelo mesmo motivo. Desta forma, Alex Muralha deve ganhar a oportunidade em defender a meta do Mirassol como substituto. Ainda há duas disputas em aberto nos 11 iniciais no meio de campo entre Neto Moura e José Aldo, assim como no ataque entre Alesson e Negueba.

Como chega o Internacional

O Colorado passou por uma fase turbulenta com uma sequência de resultados negativos. Após dois empates em seus dois primeiros jogos, a família Díaz conquistou seu primeiro triunfo no comando do time no duelo contra o Botafogo. Assim, no período de paralisação da Data Fifa, tentou corrigir algumas carências para mudar a perspectiva do Inter, subir na tabela e focar em possibilidades mais ambiciosas no campeonato.

Ramón e Emiliano provavelmente manterão o esquema tático 3-4-3 que utilizaram na partida contra o Botafogo e o jogo-treino contra o Gaúcho de Passo Fundo. No entanto, com a lesão na coxa esquerda, Juninho será desfalque e Victor Gabriel deve ser escolhido como substituto.

As outras ausências serão no ataque, pois Borré é Carbonero não retornarão a tempo ao Brasil depois de período a serviço da seleção da Colômbia. Assim, Ramón provavelmente fará uma improvisação e utilizará o meio-campista Óscar Romero no lugar do camisa 7 ao lado de Alan Patrick e Vitinho.

MIRASSOL X INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro – 28ª rodada

Local: Estádio Maião, na cidade de Mirassol (SP)

Data e hora: 15/10/2025 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura (José Aldo) e Gabriel; Guilherme Marques, Alesson (Negueba) e Cristian Renato. Técnico: Rafael Guanaes.

INTERNACIONAL: Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Óscar Romero. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto (RJ) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Marco Aurelio Augusto (MG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.