Botafogo tem caixa até dezembro e vai precisar de aporte em 26, diz CEO

CEO da SAF do Botafogo, Thairo Arruda compareceu à reunião do Conselho Deliberativo do clube, em General Severiano, onde, durante uma hora e meia, respondeu, nesta terça-feira (14), uma série de perguntas já previamente encaminhadas via correio eletrônico. De acordo com o site “ge”, o executivo alvinegro avisou que o Glorioso só tem caixa até o fim do ano. Em seguida, afirmou que, para competir em alto nível, em 2026, o Mais Tradicional dependerá de novos aportes de investidores.

Tairo, aliás, colocou inicialmente que o Botafogo tem dinheiro para fechar até o fim do mês. No entanto, o clube ainda tem verbas para receber, algo que assegura que o Glorioso pode caminhar com as próprias pernas, com seus recursos, até dezembro.

Em seguida, o CEO disse que o Botafogo precisará de um investimento de R$ 350 milhões para ter caixa suficiente até julho de 2026. Estes valores, segundo ele, dependem de John Textor, sócio majoritário da SAF alvinegra.

O executivo também detalhou a dívida do Botafogo. O débito está na casa dos R$ 700 milhões: R$ 300 milhões em impostos, R$ 330 milhões – quantia a ser paga a clubes brasileiros e R$ 70 milhões em outras rubricas.

