Flamengo liga alerta com jogadores pendurados

Após o fim de mais uma Data Fifa, o Flamengo se prepara para uma sequência de jogos decisivos na disputa pelo título do Brasileirão. Em segundo lugar, o Rubro-Negro terá clássico com o Botafogo, nesta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, e depois encara o líder Palmeiras, domingo (19), no Maracanã. Contudo, o técnico Filipe Luís tem uma dor de cabeça: o alto volume de pendurados.

O Flamengo enfrenta o Botafogo com cinco jogadores pendurados. Entre eles, dois são titulares absolutos: o volante Jorginho e o meia Arrascaeta. Além deles, ainda tem Carrascal, que se tornou titular nos últimos jogos. Por fim, a lista ainda conta com Pulgar, que retorna de lesão pendurado, e o também volante Allan, atualmente reserva.

A principal preocupação, claro, é com o trio Jorginho, Arrascaeta e Carrascal. Afinal, os dois primeiros são titulares absolutos, enquanto o segundo vem agradando e conseguiu espaço no time titular. Portanto, o Flamengo pode ter desfalques importantes para o confronto direto contra o Palmeiras, domingo, às 16h, no Maracanã, em confronto direto na briga pelo título.

O Flamengo está em segundo lugar com 55 pontos, três atrás do líder Palmeiras. Ambos, aliás, possuem um jogo a menos. Pressionado, o Rubro-Negro tenta retornar aos trilhos após conquistar apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o que permitiu a reação dos paulistas. Portanto, os próximos dois jogos podem definir o rumo do Brasileirão.

