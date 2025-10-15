Fluminense lança terceiro uniforme para sequência da temporada 2025

O Fluminense divulgou, na manhã desta quarta-feira (15), seu novo terceiro uniforme para a sequência da temporada 2025. Nesse sentido, a camisa é predominantemente grená e com detalhes em dourado, assim como faz uma homenagem aos torcedores e ao Rio de Janeiro. Ela também apresenta detalhes que remetem ao carnaval e às praias, além de grafias com adjetivos relacionados ao clube.

Além disso, a indumentária tem uma etiqueta especial na parte inferior. O patch, por sua vez, traz elementos históricos do Rio, como o Cristo Redentor, o morro do Pão de Açúcar e os Arcos da Lapa. A camisa também carrega ainda uma frase especial na parte posterior do uniforme: a escrita “Nós somos do Rio de Janeiro”.

“O novo uniforme é imponente, tem presença e carrega muito peso por trazer dois símbolos importantes do clube: primeiro seu torcedor, depois o orgulho de ser carioca. Tenho certeza que os torcedores ficarão felizes com o resultado desta nova armadura”, disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

Da mesma forma que em anos anteriores, o clube irá disponibilizar o uniforme também na versão torcedor, que chega ao mercado com preço inferior à versão das camisas do modelo de jogador.

Por fim, essa versão tem detalhes diferentes no tecido, manga, da barra da camisa, gola e da parte interior das golas. O uniforme também terá modelos feminino, juvenil e infantil.

