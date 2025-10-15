Cruzeiro é algoz do Atlético na Arena MRV

O Cruzeiro vai enfrentar o Atlético Mineiro nesta quarta-feira (15), às 21h30, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. O estádio, aliás, tem boas lembranças para a Raposa. Desde a estreia do local, é o time que mais venceu o Galo.

A Arena MRV começou a receber partidas oficiais em agosto de 2023. De lá pra cá, o Cruzeiro venceu três jogos e teve um empate e uma derrota. Assim, soma 60% de aproveitamento, ao lado do Flamengo, que também venceu três partidas no estádio.

A Raposa venceu o primeiro clássico no Brasileirão de 2023, por 1 a 0, com gol contra de Jemerson. Na segunda partida, pelo Campeonato Mineiro de 2024, a vitória foi por 2 a 0, com gol contra de Jemerson novamente, e João Pedro marcou o outro. Por fim, o terceiro triunfo foi no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil nesta temporada. O placar foi de 2 a 0, gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge.

Por outro lado, o empate e a derrota aconteceu em 2024. Na final do Campeonato Mineiro, o Atlético chegou a abrir 2 a 0, mas a Raposa buscou o empate: 2 a 2. Já no Campeonato Brasileiro, o Galo venceu por 3 a 0.

Vale ressaltar, portanto, que a Raposa briga na parte de cima da tabela e está no G-4 há mais de um turno, não vence há três rodadas. Essa, aliás, é a maior sequência do clube mineiro sem vitórias na competição. Dessa forma, aposta no bom retrospecto na Arena MRV para voltar a somar três pontos e seguir na cola do Palmeiras. Com 52 pontos, a Raposa ocupa a terceira colocação. Em segundo, o Flamengo tem 55 pontos e o Palmeiras, líder, 58.

