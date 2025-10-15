Riquelme pode ganhar nova oportunidade no Fluminense

O Fluminense deve ter novidades na escalação contra o Juventude, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Sem Lucho Acosta e Kevin Serna por desgaste físico, o técnico Zubeldía deve dar oportunidades para os reservas. Dessa forma, Lima e Riquelme podem começar a partida, de acordo com o “ge”.

No meio-campo, Lucho Acosta será preservado após apresentar sinais de desgaste físico. Titular em todos os quatro jogos com Zubeldía, o argentino ainda está se adaptando ao ritmo do futebol brasileiro. Assim, será poupado para evitar sofrer uma lesão. Dessa forma, Lima vai começar o jogo. Sem Ganso, ainda em recuperação, Lezcano é a outra opção para o setor.

Já no ataque, Kevin Serna deve ficar à disposição após defender a Colômbia na última Data Fifa. Contudo, a tendência é que fique no banco. Afinal, ele começou como titular na vitória sobre o México e atuou por 30 minutos no empate sem gols com o Canadá, nesta última terça-feira (14). Dessa forma, o intuito é preservá-lo. Assim, Riquelme desponta como favorito, mas tem a concorrência de Soteldo.

O Fluminense deve enfrentar o Juventude escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Canobbio, Riquelme (Soteldo) e Cano. O jogo também vai marcar a estreia do novo terceiro uniforme, lançado nesta quarta-feira (15).

